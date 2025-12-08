Тайно выносил вещи: Татьяна Овсиенко рассказала о предательстве мужа, которого она дождалась из тюрьмы

Певица Татьяна Овсиенко впервые рассказала о расставании с гражданским мужем Александром Муркуловым, которого несколько лет ждала из тюрьмы.

По словам 59-летней исполнительницы хита «Колечко», они с мужем не ссорились, не устраивали друг другу сцен. Меркулов просто тайно собирал вещи и исчез.

«Человек не объяснил причину: понравилась другая девушка, возвращаюсь в семью или просто не люблю. Я просто видела, как потихонечку трое суток выносятся вещи. Даже мысль была: может, он квартиру купил и готовит мне сюрприз», - разоткровенничалась Татьяна в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

При этом певица не стала скрывать, что надеялась на свадьбу, однако стала замечать отдаление возлюбленного. В частности, у них исчезли темы для общения, однако выяснения отношений в семье никогда не было.

«Самое страшное, что произошло, когда мы встречались дома, я заметила, да и он заметил, что по вечерам не о чем говорить. То есть он у себя в своей комнате с телефоном, я по работе что-то делаю», - призналась Овсиенко.

Когда муж собрал чемоданы, Татьяна решила сохранить достоинство и не стала его держать. При этом артистка призналась, что сильно переживала разрыв, несмотря на внешнее спокойствие.

«Когда он уходил, я не смотрела на него, на балконе стояла отвернувшись. Он говорит: «Ну я ухожу…» Наверное, ждал, что я развернусь, брошусь к нему», - отметила она, добавив, что за год смирилась с уходом возлюбленного и чувствует себя легко.

Напомним, Овсиенко и Меркулов были вместе 17 лет. В 2011 году мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство, и Татьяна несколько лет ждала его из тюрьмы. В мае 2017 года возлюбленный певицы вышел на свободу.

Ранее Татьяна Овсиенко призналась, что страдает из-за отсутствия детей. Знаменитость воспитывает приемного сына Игоря.