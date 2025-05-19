«Страдания по сей день»: Татьяна Овсиенко высказалась о желании родить детей

Певица Татьяна Овсиенко страдает из-за того, что не смогла родить детей. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека».

Певица Татьяна Овсиенко пришла в гости на шоу к Борису Корчевникову. Знаменитость воспитывает единственного ребенка Игоря — приемного сына. Из-за проблем по женской части, Овсиенко так и не смогла родить. По словам певицы, она до сих пор переживает из-за этого.

«О детях, естественно, мечтали. Ходили, думали, как это можно сделать. Ну что буду говорить, Борь? Мои страдания по сей день есть внутри. Я понимаю, что на себе не испытала это ощущение, как нормальная женщина. Я понимаю, мне больно», — рассказала она.

При этом артистка не унывает, ведь ей удалось спасти жизнь приемному сыну, которому врачи давали неутешительные прогнозы. Сейчас с мальчиком все хорошо.

«Но мне открывает сердце мой Игорь. Ну не сложилось… Быть может, Боженька придумал и нарисовал меня другую, чтобы я шла по своей тропинке», — добавила Овсиенко.

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