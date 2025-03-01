Тайно расписались? Михаил Шуфутинский намекнул на свадьбу с молодой возлюбленной

76-летний Михаил Шуфутинский в последнее время практически на каждое мероприятие приходит вместе с возлюбленной Светланой Уразовой. На вручении премии «Виктория» шансонье назвал избранницу женой, намекнув на тайную свадьбу.

Михаил и Светлана в очередной раз вышли в свет в лаконичных образах в черном цвете. Избранница Шуфутинского также сделала прическу с локонами и накрасила губы алой помадой.

В разговоре с корреспондентом StarHit исполнитель хита «3 сентября» намекнул, что они со Светланой состоят в официальном браке. Однако певец отказался раскрывать детали торжества.

«В личную жизнь мы никого не пускаем. Это секрет», — кратко пояснил Шуфутинский. Спутница шансонье в это время загадочно улыбалась.

Первой женой артиста была Татьяна Ростова. Во второй раз Шуфутинский связал себя узами брака в 1971 году. С супругой Маргаритой он прожил до ее смерти — женщина скончалась в 2015 году в Лос-Анджелесе. Она подарила музыканту двух сыновей — Дэвида и Антона.

После смерти Маргариты артист долгое время горевал, но снова обрел счастье в личной жизни в 2019 году, когда познакомился с танцовщицей балета «Атаман» Светланой Уразовой. Женщина младше певца на 33 года, но разница в возрасте никак не мешает их отношениям, говорит Михаил.

Ранее артист признался, что в плане питания любит все самое дорогое и вкусное.