«Люблю все самое дорогое»: 76-летний Шуфутинский раскрыл причину феноменального преображения

Певец Михаил Шуфутинский раскрыл причину феноменального преображения. Артист похудел и помолодел – оказалось, что это связано с питанием.

Подробности узнал сайт mk.ru.

76-летний артист говорит, что в последнее время внимательно следит за питанием. Шуфутинский стал больше и чаще, чем раньше, думать о том, «что кладет в себя».

«При этом в моем питании все очень просто: «Я люблю все самое дорогое и все самое вкусное». А на диетах не сижу», - рассказал певец.

Шуфутинский говорит, что непривередлив в еде. Исполнитель не любит разве что вареный лук и жир в супах.

Об уходе со сцены певец не думает. Говорит, что с возрастом труднее выдерживать перелеты, сложный график, но с выходом на сцену об усталости забываешь.

«Честно говоря, я себя на свой возраст не ощущаю. Чувствую себя гораздо моложе, чем на самом деле», - признался певец.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский купил однокомнатную квартиру для наград.