Тайно бывает в Москве: отсутствие денег вынуждает Валерия Леонтьева летать в Россию

74-летний певец Валерий Леонтьев тайно приезжают из США в Россию для выступления на корпоративах. Об это заявил промоутер Сергей Лавров.

По его словам, артист готов петь минимум за 3,5 млн рублей. Прокатчики уверяют, что прилеты Леонтьева вынужденные – они случаются, когда артисту надо поправить финансовое положение.

Большие концерты его не интересуют – они приносят максимум миллион рублей за два часа выступления. Корпоративы же длятся 40 минут.

Директор концертного агентства Антон Добрин допускает, что Леонтьев мог бывать в России.

«Спрос на него есть», - сказал он, добавив, что певец выступает редко, а уговорить его «совсем непросто».

«Раньше он просил за концерт порядка 70 тыс. долларов, но соглашался выборочно. А сейчас фильтр еще жестче…», - сказал Добрин.

Он заявил, что физически артисту непросто прилетать из США в Россию – «здоровье не то». Единственное, из-за чего Леонтьев готов «наступить на горло своим амбициям», - это деньги.

«Финансы тоже могут поджимать», - заключил Добрин.

Ранее мы писали об операциях, которые перенес Леонтьев.