Тайно бывает в Москве: отсутствие денег вынуждает Валерия Леонтьева летать в Россию
«Спрос есть»: раскрыт гонорар Валерия Леонтьева за выступления в России.
74-летний певец Валерий Леонтьев тайно приезжают из США в Россию для выступления на корпоративах. Об это заявил промоутер Сергей Лавров.
По его словам, артист готов петь минимум за 3,5 млн рублей. Прокатчики уверяют, что прилеты Леонтьева вынужденные – они случаются, когда артисту надо поправить финансовое положение.
Большие концерты его не интересуют – они приносят максимум миллион рублей за два часа выступления. Корпоративы же длятся 40 минут.
Директор концертного агентства Антон Добрин допускает, что Леонтьев мог бывать в России.
«Спрос на него есть», - сказал он, добавив, что певец выступает редко, а уговорить его «совсем непросто».
«Раньше он просил за концерт порядка 70 тыс. долларов, но соглашался выборочно. А сейчас фильтр еще жестче…», - сказал Добрин.
Он заявил, что физически артисту непросто прилетать из США в Россию – «здоровье не то». Единственное, из-за чего Леонтьев готов «наступить на горло своим амбициям», - это деньги.
«Финансы тоже могут поджимать», - заключил Добрин.
Ранее мы писали об операциях, которые перенес Леонтьев.