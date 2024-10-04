Тайная внебрачная дочь Пороховщикова обратилась с заявлением в суд

Внебрачная дочь актера Александра Пороховщикова обратилась с заявлением в суд. Девушка просит, чтобы ее признали законной наследницей знаменитости. Подробности узнал Kp.ru.

Источник сообщил, что дело Анны Степановой будет рассматривать Пресненский суд Москвы. Она утверждает, что Пороховщиков — ее родной отец. Отмечается, что ее родила от актера москвичка, с которой у Александра был роман в 1980-х годах. После появления дочери на свет звезда разорвал общение с возлюбленной. Поэтому о тайной наследнице стало известно лишь три года назад.

Kp.ru подчеркнул, что, вероятно, суд потребует проведения генетической экспертизы для установления родства между Анной и Пороховщиковым.

«В данном случае возможно получить образцы для анализа от других родственников, чтобы не проводить эксгумацию», - заявила адвокат Майя Шевцова.

Александр Пороховщиков умер в 2012 году после перенесенного инсульта. Официально он был бездетным. Поэтому его имущество отошло наследникам по второй очереди. В итоге всем завладели родственники по отцовской линии, которые быстро распродали недвижимость знаменитости. Но позже выяснилось, что папа актеру был неродной.

Ранее адвокат Кати Лель заявила, что певица отзывает иск к Отару Кушанашвили.