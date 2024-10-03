Катя Лель отказывается от иска к Отару Кушанашвили и ждет суда

Адвокат певицы Кати Лель Татьяна Галанцева заявила, что 14 октября Тушинский суд Москвы рассмотрит отказ исполнительницы от иска к журналисту Отару Кушанашвили. Об этом пишет Газета.Ru.

Юрист отметила, что окончательное решение будет принимать судья.

«14 октября состоится судебное заседание, на котором как раз и будет рассматриваться заявление Екатерины Николаевны об отзыве исковых требований и прекращении производства по делу. Решение о прекращении искового производства в любом случае принимает суд (по заявлению истца в данном случае). Поэтому заседание 14 октября должно состояться», — поделилась адвокат.

В сентябре Катя Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению звезды, Кушанашвили на своем YouTube-канале распространяет о ней информацию, которая наносит репутационный вред. Известно, что в феврале шоумен возмутился словами певицы о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций». Он призвал певицу остановиться.

Позднее Кушанашвили принес исполнительнице извинения за свои высказывания. Шоумен записал видеообращение в день рождения Лель и пообещал, что больше не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону. Артистка приняла извинения и сообщила, что гордится поступком шоумена.

Ранее Катя Лель призналась, что энергетические кураторы не подпускают к ней мужчин.