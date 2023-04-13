Тайная миллионерша: названа одна из богатейших дам в российском шоу-бизнесе

Певица Надежда Кадышева – редкий гость на мероприятиях в последнее время. Оказалось, что на самом деле артистка – одна из богатейших персон в российском шоу-бизнесе. И все благодаря своему театру «Золотое кольцо».

Он оформлен на Кадышеву и ее супруга Александра Костюкова. В 2022 году учреждение принесло выручку в размере 109 млн, прибыль составила 2,6 млн, пишет сайт kp.ru.

Частный театр Кадышевой выполняет заказы, предоставляя сцену для разных мероприятий. За 8 лет он заработал почти четверть миллиарда - 237 млн рублей.

Театральный бизнес Кадышевой оказался куда успешнее фирмы певицы Аллы Пугачевой, которая занималась звукозаписью и радиовещанием. Компания рухнула, но напоследок заработала 2,1 млн рублей. Чистая прибыль фирмы за 2022 год составила 135 тыс. рублей.

Ранее мы писали о размере пенсии Пугачевой.