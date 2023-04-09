Несколько миллионов в день: Аллу Пугачеву вывели на чистую воду

Уехавшая в Израиль Алла Пугачева получает приличный заработок в России. Сначала было выяснено, что певице начисляют пенсию в размере 55 тысяч рублей в месяц, а теперь и авторские выплаты.

Политический советник Сергей Маркелов (признан иностранным агентом) обеспокоен, что Пугачева может получать огромные суммы. По его расчетам, заработок может насчитывать несколько миллионов в день, передает Экспресс газета.

Ранее мы писали, что дети не простят Аллу Пугачеву.