11:52, 09 апреля 2023
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Несколько миллионов в день: Аллу Пугачеву вывели на чистую воду
Алла Пугачева тайно получает миллионы в России: хитрый план раскрыт .
Фото: Starface.ru
Уехавшая в Израиль Алла Пугачева получает приличный заработок в России. Сначала было выяснено, что певице начисляют пенсию в размере 55 тысяч рублей в месяц, а теперь и авторские выплаты.
Политический советник Сергей Маркелов (признан иностранным агентом) обеспокоен, что Пугачева может получать огромные суммы. По его расчетам, заработок может насчитывать несколько миллионов в день, передает Экспресс газета.
Ранее мы писали, что дети не простят Аллу Пугачеву.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: