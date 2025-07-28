«Подумала, что отравилась»: Ляйсан Утяшева рассказала, как узнала о второй беременности

Ляйсан Утяшева призналась, что восприняла вторую беременность за отравление грибами. Об этом стало известно в эфире шоу FameTime TV.

В новом интервью гимнастка призналась, что они с мужем планировали рождение первого ребенка, а вот вторая беременность стала для нее сюрпризом. Утяшева долгое время считала, что токсикоз вызван отравлением грибами. Однако, сдав анализы, спортсменка узнала о предстоящем пополнении в семье.

«Я подумала, что отравилась грибами. Дедушка принес грибы, и я ведро грибов съела. А потом я понимаю, что что-то не так — меня полощет и полощет. Сильно. Мне Паша говорит: «Слушай, иди в больницу. Я боюсь. Вдруг это что-то серьезное». На меня опытная сестра посмотрела и сказала: «А давай-ка мы ХГЧ сдадим». А там уже восьмая неделя», — рассказала спортсменка.

Несмотря на беременность, Ляйсан не отменила съемки в «Танцах». Костюмерам пришлось перешивать ее наряды, чтобы скрыть живот. Сама же спортсменка мучалась токсикозом, и вся команда проекта видела, насколько тяжело ей давалась работа.

Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что в детстве вымаливала любовь у отца-алкоголика. Подробности читайте в этой новости.