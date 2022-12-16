«Тайна раскрыта»: рожденная от суррогатной матери дочь Лазарева стала проявлять странности

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей – 8-летнего Никиту и 4-летнюю Анну. Оба ребенка были рождены от суррогатной матери, и исполнитель никогда этого не скрывал, за что не раз подвергался критике. Однако певец чувствует себя счастливым отцом, и ему совершенно не хочется слушать хейтеров.

Лазарев частенько публикует контент с детьми, показывая своим поклонникам, как быстро они растут. В преддверии Нового года Сергей вместе с няней решили подогреть у Анна интерес к грядущему празднику, но разговор с маленькой дочерью смог удивить даже ее папу. Когда девочку стали расспрашивать о Деде Морозе, она без толики сомнения заявила, что сказочного персонажа, которого так любят и ждут все дети, не существует. Она также оказалась в курсе, откуда тогда появляются все подарки под елкой. По ее словам, их покупает переодетый человек с бородой.

Такие слова дочери стали для Лазарева полной неожиданностью. Он был шокирован, что уже в 4-летнем возрасте Анна не верит в чудеса и волшебство. Сколько бы он не расспрашивал, откуда ей известна вся правда о Деде Морозе, девочка не признается.

«Доча жжет! Вдруг ошарашила всех новостью, что Деда Мороза не существует! Ребенку четыре года! При этом посмотрите на мимику ее! Эти закатывания глаз, типа, «какие вы все взрослые глупые, как с вами тяжело!» Короче, тайна Деда Мороза раскрыта! Я в шоке! Как быстро растут дети!» - поделился в личном блоге певец.

Ранее Лера Кудрявцева публично оскорбила Сергея Лазарева.