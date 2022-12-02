Лера Кудрявцева публично оскорбила Лазарева

Телеведущая Лера Кудрявецва в нецензурной форме высказалась за необходимость цензуры

Тварь! Я же сказала тебе сделай фильтр! – донеслись до пользователей Сети слова подруги Сергея Лазарева, сказанные во время записи совместного видео.

Не все должно попадать в интернет, особенно если оно показывает 51-летнюю даму в невыгодном ракурсе и освещении. Артистам шоу-бизнеса это особенно понятно.

И потому Лазарев послушался Леру – дальнейшие кадры видеоролика оказались куда более удачными.

Двукратный представитель России на Евровидении Сергей Лазарев не числится среди официальных мужей Кудрявцевой. Эффектная пара продержалась вместе около пяти лет, но трудоголик-Лазарев не смог дать Лере необходимого семейного уюта и заботы.

В 2013 году актриса и телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова из звездной династии мастеров клюшки.