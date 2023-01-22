14:30, 22 января 2023
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Тайна Надежды Бабкиной вскрыта: зачем артистке нужен Гор
Надежду Бабкину уличили, зачем ей нужен Гор .
Надежда Бабкина состоит в гражданском браке с Евгением Городом, с которым у нее 30-летняя разница. Поклонники недоумевают, зачем артистке такие отношения.
Однако Бабкина раскрыла тайну. Являясь любвеобильный особой, певице всегда нужно внимание. При этом она не скрывает и использование секс-игрушек.
В свою очередь, психоаналитик Людмила Полянова объяснила, что такое поведение звезды не связано с патологией. Отношения с большой разницей между людьми обычно необходимы для ощущения своей молодости и привлекательности.
Ранее мы писали, что в Сеть слили фото 72-летней Бабкиной без макияжа и фильтров: беззубая и морщинистая.
Источник фото:Starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги:
#брак