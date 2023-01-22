Тайна Надежды Бабкиной вскрыта: зачем артистке нужен Гор

Надежда Бабкина состоит в гражданском браке с Евгением Городом, с которым у нее 30-летняя разница. Поклонники недоумевают, зачем артистке такие отношения.

Однако Бабкина раскрыла тайну. Являясь любвеобильный особой, певице всегда нужно внимание. При этом она не скрывает и использование секс-игрушек.

В свою очередь, психоаналитик Людмила Полянова объяснила, что такое поведение звезды не связано с патологией. Отношения с большой разницей между людьми обычно необходимы для ощущения своей молодости и привлекательности.

Ранее мы писали, что в Сеть слили фото 72-летней Бабкиной без макияжа и фильтров: беззубая и морщинистая.