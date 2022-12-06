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12:53, 06 декабря 2022
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Беззубая и морщинистая: в Сеть слили фото 72-летней Бабкиной без макияжа и фильтров

Беззубая и морщинистая: в Сеть слили фото 72-летней Бабкиной без макияжа и фильтров

Надежде Бабкиной уже 72 года, однако ни у кого не поворачивается язык назвать ее старушкой. Артистка, несмотря на возраст, выглядит свежо и демонстрирует бодрость духа. На ее лице практически нет морщин, и певица утверждает, что это все заслуга генетики и правильного ухода. Но не все так слепо верят королеве народной песни.

Пластические хирурги, косметологи, блогеры и другие эксперты не раз рассматривали портреты Бабкиной, чтобы понять, к каким все же изменениям во внешности она прибегала. Они сошлись во мнении, что молодость певице продлевают блефаропластика, липосакция, изменение формы носа и улыбки с помощью виниров.

Пытались понять, какие операции делала Надежда Бабкина, многие, а вот представить ее без них – решились журналисты издания blitz+. При помощи программы они смогли показать, как бы выглядела артистка, если бы не пользовалась косметическими процедурами.

Результат шокировал пользователей в Сети. На фотографии Бабкина была настоящей старухой – вся в морщинах, без зубов, с кучами складок. Поклонники отметили, что теперь, посмотрев на такую певицу, понимают, почему она потратила столько денег, чтобы продлить свою молодость.

Надежда Бабкина, состаренная при помощи программы

Надежда Бабкина, состаренная при помощи программы

Фото: Blitz.plus

К слову, недавно появилось архивное фото Елены Малышевой, которое потрясло общественность. Пользователи в Сети отметили, что на снимке телеведущая «похожа на чучело».

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