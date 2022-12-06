Беззубая и морщинистая: в Сеть слили фото 72-летней Бабкиной без макияжа и фильтров

Надежде Бабкиной уже 72 года, однако ни у кого не поворачивается язык назвать ее старушкой. Артистка, несмотря на возраст, выглядит свежо и демонстрирует бодрость духа. На ее лице практически нет морщин, и певица утверждает, что это все заслуга генетики и правильного ухода. Но не все так слепо верят королеве народной песни.

Пластические хирурги, косметологи, блогеры и другие эксперты не раз рассматривали портреты Бабкиной, чтобы понять, к каким все же изменениям во внешности она прибегала. Они сошлись во мнении, что молодость певице продлевают блефаропластика, липосакция, изменение формы носа и улыбки с помощью виниров.

Пытались понять, какие операции делала Надежда Бабкина, многие, а вот представить ее без них – решились журналисты издания blitz+. При помощи программы они смогли показать, как бы выглядела артистка, если бы не пользовалась косметическими процедурами.

Результат шокировал пользователей в Сети. На фотографии Бабкина была настоящей старухой – вся в морщинах, без зубов, с кучами складок. Поклонники отметили, что теперь, посмотрев на такую певицу, понимают, почему она потратила столько денег, чтобы продлить свою молодость.