Таганский суд оштрафовал Noize MC* на 45 тысяч рублей из-за закона об иноагентах

Таганский суд оштрафовал Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) на 45 тысяч рублей из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Рэпера Noize MC* признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Таганский суд Москвы назначил рэперу административное наказание в виде штрафа размером 45 тысяч рублей.

Напомним, Noize MC* внесли в список иностранных агентов в ноябре 2022 года. После отъезда из России его неоднократно штрафовали за отсутствие плашек иноагента на материалах, размещенных в Сети. Также рэпера привлекали к ответственности за дискредитацию армии РФ.

Ранее мы писали о том, что суд взыскал с Ильи Авербуха 20 тысяч рублей из-за неоплаченного штрафа. Фигурист не явился на судебное заседание.

*Признан иноагентом на территории РФ.