Тает на глазах: у болезненно худой актрисы Елены Лядовой заподозрили анорексию

Несколько лет назад актриса Елена Лядова полностью отказалась от мяса, назвав себя «идейным вегетарианцем». При росте в 170 см она весит чуть более 50 килограммов. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Звезда сериала «Бригада» Владимир Вдовиченков обеспокоен весом своей супруги. Долгое время она работала директором супруга — возможно, напряженная деятельность стала причиной ее худобы.

Со слов брата актрисы, самое калорийное блюдо в рационе актрисы — картофельное пюре. Лядова не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом. В начале своей карьеры она даже была обладательницей пышных форм, которые были ей к лицу. Но из-за своих комплексов она похудела на 16 килограммов, отказавшись от жирного и мучного.

С недавних пор, говорит Вдовиченков, его супруга увлеклась еще и вегетарианством. Он поддерживает жену в своих начинаниях, но сам не готов отказаться от мяса.

Напомним, ранее Владимир Вдовиченков признался, что супруга не дает ему спокойно полежать на диване.