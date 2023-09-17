Тает на глазах: Шуфутинский рассказал о причине резкой потери веса

Исполнитель популярной песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский удивил поклонников резким преображением. 75-летний певец сумел избавиться от 18 килограммов.

По его словам, похудеть помогли требования его молодой супруги Светланы Уразовой. Именно она стала для него источником второй молодости.

«Сказала: «Тебя не достаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни», — признался Шуфутинский в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артист пересмотрел свой образ жизни, а Светлана следит за питанием своего мужа. Его рацион теперь состоит из мяса, рыбы и овощей.

Шуфутинский отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом. Он также хочет дождаться правнуков и стать отцом вновь.

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