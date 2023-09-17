Раскрыты новые подробности состояния Игоря Николаева

Игоря Николаева, который перенес два инфаркта, готовят к очередной операции на сердце. Состояние певца ухудшается.

63-летний композитор находится в больнице уже несколько дней после экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем. Врачи борются за его жизнь в реанимации.

Ходят слухи, что это будет третий инфаркт для Игоря Юрьевича. В 2023 году ему уже ставили два стента, но музыкант не соблюдал рекомендации медиков, много работая и употребляя спиртные напитки.

Как пишет kp.ru, кардиологи отмечают ухудшающуюся динамику в состоянии Николаева. Близкие и родственники даже не могут быть допущены в палату. Гастроли знаменитости отменены, а супруга Юлия Проскурякова перестала выходить на связь.

Ранее мы писали, что Виктория Боня совершила очередное изменение в своей внешности.