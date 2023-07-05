«Тает на глазах»: на фоне скандала с рецептами Юлия Высоцкая резко исхудала

Весной этого года актриса Юлия Высоцкая угодила в масштабный скандал. Поклонники затравили ее за неумение готовить и несъедобные рецепты, которые она на протяжении нескольких лет демонстрировала всей стране. Сама ведущая программы «Едим дома» старалась не обращать внимание на критику, однако близкие к ее окружению признавались – вся эта ситуация серьезно сказалась на психологическом здоровье супруги Андрея Кончаловского.

Только сейчас, спустя месяцы, Высоцкая стала постепенно возвращаться в социальные Сети и даже смеяться над скандалом. Она продолжила сниматься в кулинарном шоу и показывать новые съедобные шедевры. Но фанаты все равно заметили, что вся эта шумиха оставила свой след. Недавно Юлия выставила в блоге новое фото после тренировки, заставившее пользователей по-настоящему встревожиться. Дело в том, что многие посчитали, что на снимке артистка выглядит словно скелет.

«Какие ножки тоненькие», «Тает на глазах», «Юлечка, надо срочно начинать больше кушать», - оставили комментарии поклонники в Сети.