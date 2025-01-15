«Тает и тает»: подписчики раскритиковали Варнаву за экстремальное похудение

Российская актриса Екатерина Варнава в очередной раз похудела — и была раскритикована за это поклонниками. Фанаты звезды искренне обеспокоились состоянием ее здоровья и призвали девушку остановиться.

В своих социальных сетях Варнава поделилась фотографиями, на которых видны результаты ее усилий по снижению массы тела. В кадре актриса позирует без косметики в черном свитере, джинсах-клеш и коричневых казаках.

Подбор одежды подписчики Екатерины оценили — чего нельзя сказать об ее экстремальной худобе.

«Что с ней случилось? Стресс…», «Все тает и тает», «Надо остановиться», «Остановите ее кто-нибудь», «Почему вы так похудели?», «Остановите ее кто-нибудь, хватит худеть. Вы были такой красивой, а сейчас больно на вас смотреть», — писали пользователи в комментариях.

Ранее нутрициолог Елена Фикс в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что в своей гонке за худобой Варнава уже приблизилась к анорексии — и останавливаться, судя по всему, не собирается.