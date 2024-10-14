«Состояние, близкое к анорексии»: что стоит за экстремальной худобой Екатерины Варнавы
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Поклонники экс-звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы в последнее время пребывают в недоумении. 39-летняя артистка катастрофически похудела и продолжает терять килограммы, выкладывая всё новые и новые снимки, которые порой пугают. Пользователи заваливают юмористку комментариями о том, что ей срочно необходимо поесть и набрать массу. Тем не менее сама знаменитость своей фигурой с выпирающими ребрами, ключицами и коленками, кажется, весьма довольна. Почему же Екатерина фактически тает на глазах? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила нутрициолог Елена Фикс.
Как отметила специалист, еще во времена КВН Варнава выгодно отличалась внешне от других девушек. Она никогда не была худой, но и толстой ее никто не считал. При росте 175 сантиметров Екатерина выглядела достаточно стройной, а высокие каблуки только вытягивали фигуру. Но уже тогда явно прослеживалось недовольство Варнавы своей внешностью. Ведь как только в ее руках оказались большие деньги, она решила перекроить себя с помощью пластических операций и косметологических услуг. В некоторых интервью знаменитость честно признавалась: «Да, я себе не нравлюсь!».
«Видимо, дисморфофобия развилась у Кати еще в юности, когда одноклассники дразнили ее за рост и нос. Постепенно юмористка меняла себя в лучшую сторону, пытаясь достичь идеала. А идеалом темноволосой и кареглазой девушки была стройная голубоглазая блондинка»
Елена Фикс
Нутрициолог
По признаниям самой звезды, она иногда употребляет молочные продукты и яйца, а вот рыба, мясо, морепродукты у нее под запретом. Начинает свой день Екатерина обычно со стакана теплой воды и небольшой чашки творога с ягодами, орехами и маленькой ложечкой мёда. В обед балует себя фасолью и овощами, а вот ужин, согласно известной пословице, «отдает врагу». То есть после семи вечера вообще ничего не ест, хотя спать в такое время суток не ложится, а активно работает. Если знаменитость все же ужинает, то, как правило, вареными или приготовленными на пару овощами.
Помимо этого, Варнава признавалась в одном из интервью, что в 2022 году в ее жизни наступила черная полоса с хроническим стрессом, который чуть не перешел в депрессию, и алкоголем.
Эксперт полагает, что недовольство собственным телом вкупе с достаточно жестким режимом питания, а также стрессы, связанные с разводом с режиссером Александром Молочниковым и переездом за границу, определенно сказались на весе артистки.
«Она потеряла не только мышечную массу, но и жировую. Последний факт не очень хорош для организма любой женщины. Состояние, близкое к анорексии, уже указывает на нарушение обмена веществ. А далее возможен гормональный сбой и проблемы с фертильностью. Екатерине Варнаве не стоит продолжать худеть. Напротив, она выглядит более здоровой и привлекательной с нормальной массой тела»
Елена Фикс
Нутрициолог