«Состояние, близкое к анорексии»: что стоит за экстремальной худобой Екатерины Варнавы

Поклонники экс-звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы в последнее время пребывают в недоумении. 39-летняя артистка катастрофически похудела и продолжает терять килограммы, выкладывая всё новые и новые снимки, которые порой пугают. Пользователи заваливают юмористку комментариями о том, что ей срочно необходимо поесть и набрать массу. Тем не менее сама знаменитость своей фигурой с выпирающими ребрами, ключицами и коленками, кажется, весьма довольна. Почему же Екатерина фактически тает на глазах? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила нутрициолог Елена Фикс.

Как отметила специалист, еще во времена КВН Варнава выгодно отличалась внешне от других девушек. Она никогда не была худой, но и толстой ее никто не считал. При росте 175 сантиметров Екатерина выглядела достаточно стройной, а высокие каблуки только вытягивали фигуру. Но уже тогда явно прослеживалось недовольство Варнавы своей внешностью. Ведь как только в ее руках оказались большие деньги, она решила перекроить себя с помощью пластических операций и косметологических услуг. В некоторых интервью знаменитость честно признавалась: «Да, я себе не нравлюсь!».