«Таблетки не помогают»: Юлия Меньшова поделилась плохими новостями о муже-актере

Ведущая Юлия Меньшова поделилась с подписчиками плохими новостями о муже-актере Игоре Гордине. Он страдает редким видом аллергии, и таблетки тут не помогают.

Меньшова завела разговор о собаках: она призналась, что иногда чувствует себя одинокой, а с животным было бы веселее. Завести питомца актриса не может из-за болезни мужа.

Ведущая призналась, что у супруга «адская аллергия на собак»: не на шерсть, а секрет, вырабатываемый в слюне.

«Короче, таблетки тут не помогают», - заключила ведущая. Ее слова приводит сайт kp.ru.

Меньшова состоит в браке с Гординым более 25 лет. Он является востребованным актером: снимается в фильмах, играет в театре и занимается преподавательской деятельностью.

В браке Меньшовой и Гордина не всегда царила идиллия. В 2004 году они разъехались, но не развелись. Пара прожила отдельно друг от друга четыре года. Потом супруги съехались и больше не расставались.

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