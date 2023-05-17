Измученная болезнью Анна Седокова из красивой женщины превратилась в Шрека

40-летняя певица Анна Седокова рассказала, что не выходила с соцсети, так как проживала «самые сложные и самые болезненные» дни. Артистка показала свои фото, на которых видны пятна на теле и опухшее лицо, - на них с трудом угадывается некогда красивая женщина.

«Из красивой женщины превращаешься в Шрека», - подписала снимок Седокова.

Она призналась, что «ненавидит эту болезнь и то, что она делает с ней». Певица заявила, что становится слабой, а тело и лицо опухают.

«Кажется, ты весишь 100 тонн», - поделилась она.

Седокова «пробовала принять, понять, жить, лечить, медитировать, сдавать тысячи анализов, выслушивать мнения десятков докторов, работать с психосоматикой, не работать». «Но у меня ничего не получилось», - рассказала она и добавила, что «держится и не сдается».

Певица страдает, потому что «все тело очень болит». Она вынуждена мазаться холодным кремом, от которого ее «очень морозит», и лежать под полотенцем – так «становится немного лучше».

Седокова добавила, что у нее есть план. Что имеется в виду, не уточнялось.

Ранее артистка говорила, что ее атаковала крапивница.