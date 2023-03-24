Таблетки и уколы перед выходом на лед: Алексей Ягудин перестал скрывать свое плачевное состояние

Фигурист Алексей Ягудин 18 марта откатал программу на турнире «Русский вызов» благодаря приему множества лекарств. Спортсмен признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

Речь идет о колене, которого у Ягудина, «по сути, нет».

«Чего стоило? Множества обезболивающих таблеток и уколов перед выходом на лед», - сообщил Ягудин «Известиям».

Проблема с коленом решается единственным способом – для этого нужно навсегда уйти из спорта. Спортсмен знает, что в таком случае колено «сразу придет в себя», поскольку в обычной жизни оно его не беспокоит. Но Ягудин не готов завершить карьеру.

В программе у Ягудина стоял тройной тулуп – этот элемент был главным в выступлении. Спортсмен боялся, что из-за страха ноги станут «ватными, абсолютно невменяемыми». Несмотря ни на что, фигурист справился.

Ранее мы писали, что коллеге Ягудина Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке. До этого спортсмену отрезали стопы, голени и кисть.