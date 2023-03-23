Операция была необходима: Костомарову ампутировали почерневшие пальцы левой руки

Фигуристу Роману Костомарову после ампутации обеих стоп, голеней и кисти правой руки провели новую операцию. Спортсмену отрезали пальцы на левой руке.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены», - сообщил источник в больнице.

Собеседник рассказал сайту mk.ru, что в данном случае «важен каждый час», иначе процесс мог перейти на всю кисть. Он объяснил, что у Костомарова «много причин», которые порождают такой результат.

Говоря о перспективах ампутации всей кисти, источник отметил: «Это может случиться в любое время». Костомарова готовы будут срочно прооперировать, если процесс пойдет дальше.

Спортсмен остается в стабильно тяжелом состоянии, несмотря на то, что отключен от ИВЛ.

Ранее подробно сообщалось обо всех проведенных спортсмену операциях.