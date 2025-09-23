Табаков сделал заявление о свадьбе с новой возлюбленной

Актер Павел Табаков сделал заявление о свадьбе со своей возлюбленной Ксенией Ермоленко. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты побывали на премьере фильма «Август» в Москве. Кинокартина рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. В кинотеатре собрались многие звезды, в том числе наследник известной фамилии Павел Табаков. Он появился на людях со своей избранницей.

Отмечается, что актер находился в прекрасном настроении. Его сопровождала любимая – Ксения Ермоленко, которая также работает с артистом. Она является его пиар-директором. Пара вышла на красную дорожку, не скрывая чувств.

Корреспонденты поинтересовались, когда ждать свадьбу молодых людей. Павел ответил на этот вопрос кратко.

«Когда-нибудь, в какой-нибудь момент», – заявил Табаков.

Напомним, что у Павла Табакова есть дочь от экс-возлюбленной Софьи Синицыной. Они расстались еще до появления на свет Мии. Несмотря на разрыв, родители сумели сохранить дружеские отношения.

