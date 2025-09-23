Актер Никита Кологривый вернулся к жене спустя два года после расставания

Актер Никита Кологривый вернулся к жене Александрине Питиримовой. Супруги появились вместе на премьере фильма «Август». Об этом сообщает Kp.ru.

Два года назад стало известно, что Никита расстался с актрисой Питиримовой, от которой у него есть дочь Есения. Причины не раскрывались, да и официально развод пара не спешила оформлять. По всей видимости, они все это время пытались спасти отношения, и у них это получилось. На светской премьере Никита не отходил от супруги, обнимал ее и целовал. Однако комментариев по поводу личной жизни актер предпочел не давать.

К слову, на мероприятии супруги были со своей маленькой дочерью. Есения получила немало комплиментов, а также услышала, что растет копией звездного отца.

Также на премьере появились и другие известные пары. Среди них Алексей Воробьев с Аидой Гарифуллиной, Сергей Безруков с Анной Матисон, Павел Табаков с Ксенией Ермоленко, Константин Эрнст с женой Софьей.

Ранее появилась информация, что Никита Кологривый попал под камнепад на съемках в Дагестане.