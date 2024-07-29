«Добрый человек»: Сафронов рассказал, что полюбил мужа своей бывшей жены

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что полюбил супруга бывшей жены с первого знакомства. Об этом он заявил в своем микроблоге.

Как признался артист, он спокойно доверил новому избраннику экс-супруги воспитание своих старших детей.

«Жора родился в Болгарии, где они с моей бывшей женой Машей и познакомились. А вскоре переехали в Англию. Жора очень хороший и добрый человек. Именно этим он напоминает мне меня. И когда я с ним познакомился, то понял, что могу доверить ему своих детей. Он их воспитывает с настоящей родительской любовью», - поделился Сафронов.

Знаменитость подчеркнул, что они с Георгием регулярно созваниваются и обсуждают воспитание детей. Он добавил, что новому мужу его бывшей супруги можно доверять, и на него всегда можно положиться.

Сергей Сафронов познакомился со своей первой супругой во время съемок в проекте «Чудо-люди». В 2011 году влюбленные поженились, а спустя пять лет расстались. У бывших-супругов двое общих детей: 13-летняя Алина и 12-летний Владимир. Иллюзионист рассказывал, что редко видится с сыном и дочерью и практически не участвует в их воспитании, однако он не препятствовал их отъезду с матерью из РФ.

Через два года после развода Сафрнов женился во второй раз — его избранницей стала Екатерина, ассистентка команды «Братья Сафроновы», а в сентябре 2018 года у пары родилась дочь Алиса.

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