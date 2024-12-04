«Та еще головная боль»: Собчак рассказала, как прошел день рождения ее сына Платона

18 ноября сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону исполнилось восемь лет. Родители организовали для мальчика роскошное торжество с аниматорами и звездными гостями в тематике «Лего».

Видео с празднования дня рождения Платона появилось в социальных сетях Собчак. Судя по ролику, родители не поскупились на развлечениях для сына. Мальчик позвал друзей в игровую комнату, где был лазертаг, горки, веревочный парк и многое другое.

«Детские дни рождения, конечно, та еще головная боль для родителей, но это как раз те воспоминания, которые остаются с ребенком на всю жизнь», — отметила знаменитость.

На дне рождении Платона Собчак воссоединилась с бывшим мужем Максимом Виторганом. Они поцеловали мальчика в обе щеки, когда он задувал свечи на праздничном торте.

Побывал на празднике и Сергей Лазарев. Певец преподнес Платону подарок в красивой коробке.

Собчак и Виторган развелись в 2019 году. По мнению блогерши, расставание прошло достаточно мягко для их ребенка. Журналистка признавалась, что они никогда не манипулировали Платоном, вследствие чего им удалось сохранить хорошие отношения.

Сейчас телеведущая состоит в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым. Общих детей у пары нет.

Напомним, Ксения Собчак также праздновала свой день рождения в ноябре. На организацию вечеринки она потратила более 2 млн рублей.