Декорации за 2 млн и вишневый торт за 350 тысяч: сколько потратила Собчак на вечеринку в честь дня рождения
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак потратила на организацию вечеринки в честь дня рождения более 2 млн рублей. Один только большой вишневый торт на ее 43-летие обошелся примерно в 350 тыс. рублей.
Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
За аренду помещения Собчак заплатила более 80 тыс. рублей. Еще в 2 млн обошлись декорации в ретро-рок стиле.
Источник приводит видео, на котором Собчак показывает помещение для празднования. Оказалось, что мероприятие проходило на двух этажах.
Для дня рождения выбрали дресс-код black tie. Однако супруг журналистки Константин Богомолов им пренебрег – был в белом. Сын Платон, присутствовавший на дне рождения, тоже его не соблюдал.
Ранее стало известно, в какую сумму обошлось выступление певицы Жанны Агузаровой на 43-летии Собчак. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что гонорар составил 2,5-3 млн. Он отметил, что Агузарова крайне редко выступает.