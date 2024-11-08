Декорации за 2 млн и вишневый торт за 350 тысяч: сколько потратила Собчак на вечеринку в честь дня рождения

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак потратила на организацию вечеринки в честь дня рождения более 2 млн рублей. Один только большой вишневый торт на ее 43-летие обошелся примерно в 350 тыс. рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

За аренду помещения Собчак заплатила более 80 тыс. рублей. Еще в 2 млн обошлись декорации в ретро-рок стиле.

Источник приводит видео, на котором Собчак показывает помещение для празднования. Оказалось, что мероприятие проходило на двух этажах.

Для дня рождения выбрали дресс-код black tie. Однако супруг журналистки Константин Богомолов им пренебрег – был в белом. Сын Платон, присутствовавший на дне рождения, тоже его не соблюдал.

Ранее стало известно, в какую сумму обошлось выступление певицы Жанны Агузаровой на 43-летии Собчак. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что гонорар составил 2,5-3 млн. Он отметил, что Агузарова крайне редко выступает.