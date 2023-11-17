Сжегшему российский паспорт певцу Шарлоту грозит до пяти лет лишения свободы, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Певец Шарлот, который ранее сжег свой российский паспорт, а недавно сообщил, что собирается вернуться в Россию, может попасть в тюрьму. По данным журналистов, его попросил проверить общественный активист Виталий Бородин. По словам деятеля, Шарлот оскорбил россиян своими высказываниями и действиями.

Теперь музыканта проверят по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальное наказание, которое грозит Шарлоту по этой статье - пять лет лишения свободы.

Ранее с похожей инициативой выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила проверить Шарлота на предмет дискредитации армии России.

До этого мы писали о том, что уехавший из России блогер Шарлот вызвал на музыкальную дуэль певца SHAMAN. Он добавил, что если певец не ответит на его вызов, то автоматически проиграет ему в дуэли.