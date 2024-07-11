Певец Шарлот записал видео с извинениями перед патриархом Кириллом. Ролик выложил в своем Telegram-канале адвокат музыканта.

Юрист Алексей Лапузин, представляющий интересы певца Шарлота, который сейчас находится в СИЗО, выложил видео с извинениями музыканта перед верующими и лично патриархом Кириллом.

«Приношу искренние извинения патриарху Кириллу и всем верующим. Я осознал, насколько ошибочно высказался на эту тему, и прошу искренне прощения», — говорит в обращении Шарлот.

Лапузин заявил, что хотя и не одобряет «распространённую в последнее время практику» публичных извинений на камеру, подчеркнул, что его подзащитный долгое время сам просил предоставить ему возможность извиниться.

«Эдуарда просить прощение никто не заставлял. Он как раз давно хотел это сделать и неоднократно просил следователя разрешить записать это видеообращение», — объяснил адвокат.

Ранее мы писали о том, что Самарский суд оставил певца Шарлота в СИЗО до 23 июля.