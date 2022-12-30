14:36, 30 декабря 2022
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51-летняя Анна Нетребко сообщила, что вышла замуж
Фото: Armin Weigel/DPA/East News
Оперная певица Анна Нетребко, которая на днях показала фото с новым брутальным мужчиной, объявила о свадьбе. Важное заявление артистка сделала в социальных сетях.
В публикации говорится, что свадьба была семь лет назад. «Полетели дальше! Люблю», - написала Нетребко.
Ее супруг, азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов также сделала публикацию в честь годовщины свадьбы, разместив в посте много сердец. Нетребко ответила на это словами благодарности «за все годы».
Ранее она опубликовала фото с неизвестным мужчиной, который положил руку на коленку певицы. Поклонники уличили знаменитость в неверности супругу.
В середине декабря Нетребко появилась ужасно постаревшей с новым цветом волос и со стрижкой под мальчика.
Источник фото:Armin Weigel/DPA/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: