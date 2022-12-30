51-летняя Анна Нетребко сообщила, что вышла замуж

Оперная певица Анна Нетребко, которая на днях показала фото с новым брутальным мужчиной, объявила о свадьбе. Важное заявление артистка сделала в социальных сетях.

В публикации говорится, что свадьба была семь лет назад. «Полетели дальше! Люблю», - написала Нетребко.

Ее супруг, азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов также сделала публикацию в честь годовщины свадьбы, разместив в посте много сердец. Нетребко ответила на это словами благодарности «за все годы».

Ранее она опубликовала фото с неизвестным мужчиной, который положил руку на коленку певицы. Поклонники уличили знаменитость в неверности супругу.

В середине декабря Нетребко появилась ужасно постаревшей с новым цветом волос и со стрижкой под мальчика.