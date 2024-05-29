«Сюрпризы судьбы»: Жеребкин рассказал о том, как женился после авиакатастрофы

Солист «На-На» Вячеслав Жеребкин заявил, что любовь с женой началась после авиакатастрофы. Он сблизился с поклонницей, которая стала его супругой. Историей из жизни артист поделился в беседе с Пятым каналом.

Исполнитель говорит, что их всегда окружало огромное количество фанаток. Среди них была Татьяна, которая выделялась скромностью и спокойным характером. Она бывала на концертах, Жеребкин ее видел, пересекался и здоровался, но не предполагал, что она станет его второй супругой. Дело в том, что на тот момент мужчина был женат.

«Я периодически видел ее на наших концертах», — рассказал певец.

Через несколько лет Вячеслав перестал видеть ту самую поклонницу и забыл о ней. Но все изменили гастроли группы в США. Тогда музыканты попали в авиакатастрофу. В самолете, на котором летели звезды, начался пожар.

После случившегося Татьяна испугалась и нашла Вячеслава в соцсетях, чтобы написать ему. Они возобновили общение, но к тому моменту певец уже развелся. Тогда они подружились, а через полгода встретились. Жеребкин вспоминает, что с того момента они живут в браке уже 14 лет.

«Сюрпризы судьбы бывают разными», — поделился артист.

Исполнитель признается, что счастлив. У них с женой трое сыновей и одна дочь.