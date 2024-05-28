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Опубликовано 28 мая 2024, 21:17
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Иосиф Пригожин и Валерия второй раз за месяц улетели из России

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия снова улетели из России в Турцию.
Иосиф Пригожин и Валерия второй раз за месяц улетели из России

© Starface.ru

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия улетели из России в Турцию. Это вторая поездка пары за границу в мае.

Знаменитости сделали похожие публикации в соцсетях 28 мая. Под фото певицы Пригожин написал: «Снова Анталия, завтра концерт».

Валерия опубликовала похожий снимок и подписала: «День передышки, а завтра уже снова концерт».

В начале мая певица сняла видео из Турции и заявила, что недооценивала эту страну.

Ее супруг рассказывал, что 4 мая был запланирован концерт, его перенесли на 5 число, так как сцену затопило. В период пребывания знаменитостей там стояла холодная погода – «на пляже поваляться не получилось», жаловался продюсер. Он брал уроки гольфа и посещал с женой спортзал.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Иосиф Пригожин
Валерия
концерт