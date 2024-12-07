«Сюрприз не удался»: Брутян призналась, что следит за мужем Прилучным по камерам

Зепюр Брутян призналась, что следит за своим мужем Павлом Прилучным по камерам.

Актриса рассказала в личном блоге, как испортила сюрприз супруга. Оказалось, что Павел вернулся домой со съемок раньше заявленного времени. Артист об этом не стал сообщать жене, решив устроить ей приятный подарок: он хотел зайти домой с большим букетом цветов.

Однако о возвращении Павла домой Зепюр узнала сразу, как он только он переступил порог, а все из-за камер наблюдения. Кроме того, она заметила и цветы, которые нес артист.

Павел предстал в строгом костюме, широко улыбаясь и приветствуя возлюбленную.

«Сюрприз не удался, потому что жена все палит по камерам», — посмеялась Брутян в видео, которое она опубликовала в социальных сетях.

До того, как артист зашел домой, Зепюр проводила время со своим сыном Микаэлем. Они вместе играли с домашними питомцами, а именно с американскими стаффордширскими терьерами и также с карликовым пинчером. Малыш нежно поглаживал собак, а мама снимала это все на камеру.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце вспомнила, как они с Павлом Прилучным встретили НЛО.

Также сообщалось, что жена Прилучного Зепюр Брутян объявила о пополнении в семье.