Сюрприз: грудь Наташи Королевой чуть не вывалилась из новогоднего платья

Поклонники оценили внешний вид певицы и написали ей множество теплых слов. Но некоторые отметили, что звезда снова выбрала наряд не по возрасту. По их мнению, такое платье носят в детском саду на утреннике.

Сама Наташа не обращает внимание на критику. Она привыкла одеваться так, как ей нравится. Также думает ее невестка, бывшая стриптизерша Мелисса Фокс, которая любит щеголять без белья.

Ранее мы писали, что невеста сына певицы, Архипа Глушко, вышла на публику в очень смелом наряде. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала огромный разрез на синем платье. Под ним у Мелиссы нет нижнего белья. Пользователи в очередной раз раскритиковали девушку, но, с другой стороны, вспомнили, что ее будущий свекор позволяет себе намного больше.