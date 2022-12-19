Сюрприз: грудь Наташи Королевой чуть не вывалилась из новогоднего платья
Фото: Соцсети Наташи Королевой
Певица Наташа Королева стремится как можно дольше удержать звание секс-бомбы отечественной эстрады. 49-летняя исполнительница выбирает наряды, которые выгодно подчеркивают ее роскошные формы. Недавно она появилась на публике в платье со снежинками с внушительным декольте. Грудь звезды буквально вываливалась из наряда.
Королева похвасталась своим новогодним образом в соцсетях. На кадрах она крутилась в блестящем нежном платье из органзы. Она разбавила свой образ черными туфлями на каблуках, длинными перчатками и диадемой. Артистка призналась, что считает дни до главного праздника в году.
Фото: Соцсети Наташи Королевой
Поклонники оценили внешний вид певицы и написали ей множество теплых слов. Но некоторые отметили, что звезда снова выбрала наряд не по возрасту. По их мнению, такое платье носят в детском саду на утреннике.
Сама Наташа не обращает внимание на критику. Она привыкла одеваться так, как ей нравится. Также думает ее невестка, бывшая стриптизерша Мелисса Фокс, которая любит щеголять без белья.
Ранее мы писали, что невеста сына певицы, Архипа Глушко, вышла на публику в очень смелом наряде. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала огромный разрез на синем платье. Под ним у Мелиссы нет нижнего белья. Пользователи в очередной раз раскритиковали девушку, но, с другой стороны, вспомнили, что ее будущий свекор позволяет себе намного больше.