По стопам Тарзана: невеста сына Наташи Королевой щеголяет без белья
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан, много лет счастлив в отношениях с Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной). Избранница 20-летнего Архипа удивляет своим поведением не только его родителей, но и пользователей Сети.
На днях девушка, которая в прошлом тоже работала стриптизершей, вышла в свет в очень смелом наряде. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала огромный разрез на синем платье. Под ним у Мелиссы нет нижнего белья.
Снимки невестки артистов быстро разлетелись по соцсетям. Пользователи в очередной раз раскритиковали девушку, но, с другой стороны, вспомнили, что ее будущий свекор позволяет себе намного больше.
Фото: Соцсети Мелиссы Фокс
Волынкина и сам Архип не реагируют на негативные комментарии от хейтеров. Они наслаждаются друг другом. Недавно в Сети ходили слухи, что избранница звездного наследника находится в «интересном положении». На некоторых фото поклонники разглядели у нее выпирающий животик. Она вышла на связь и опровергла домыслы.
Напомним, что молодые люди познакомились на занятиях по танцам. Королева не раз признавалась журналистам, что поддерживает выбор сына, а Тарзан считает, что это несерьезное увлечение.
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