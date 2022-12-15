По стопам Тарзана: невеста сына Наташи Королевой щеголяет без белья

Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан, много лет счастлив в отношениях с Мелиссой Фокс (Анной Волынкиной). Избранница 20-летнего Архипа удивляет своим поведением не только его родителей, но и пользователей Сети.

На днях девушка, которая в прошлом тоже работала стриптизершей, вышла в свет в очень смелом наряде. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала огромный разрез на синем платье. Под ним у Мелиссы нет нижнего белья.

Снимки невестки артистов быстро разлетелись по соцсетям. Пользователи в очередной раз раскритиковали девушку, но, с другой стороны, вспомнили, что ее будущий свекор позволяет себе намного больше.