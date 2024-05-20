Сюрприз: фигуристка Аделина Сотникова улетела из России к жениху

Фигуристка Аделина Сотникова призналась, что улетела из России в Париж к жениху Дмитрию Попко. Оказалось, что у молодого человека начинается престижный турнир, а любимая решила его поддержать. Об этом она сообщила в соцсетях.

Спортсменка призналась, что ничего не говорила избраннику о своем приезде. Она только недавно вернулась в Москву, но уже улетела в Париж. Так, она захотела поддержать теннисиста.

«Быть рядом все это время нет возможности, но я очень хотела поддержать любимого. Поэтому отпросилась на несколько дней с репетиций и прилетела сюда. Для Димы мой приезд был сюрпризом», — поделилась Аделина.

Напомним, что молодые люди долгое время скрывали отношения, а рассекретили их только тогда, когда у них уже появился ребенок. Сотникова стала мамой 30 октября 2022 года, и представила любимого только в марте 2023 года. Недавно Попко сделал любимой предложение руки и сердца, но они пока не говорили о свадьбе.

При этом Аделина заявляла, что хочет вернуться на лед, поэтому тренируется через боль. Она ощутила, что после рождения первенца, ее мышцы были в «ужасном состоянии». Но девушка мечтает восстановиться и приступить к активным тренировкам. Пока они даются ей тяжело.

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