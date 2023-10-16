Сыпятся сообщения, выставляются видео: жена Хайдарова попросила депутата остановить нападки на семью

Супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши обратилась к депутату Госдумы Борису Чернышеву из-за травли мужа в Сети. По признанию женщины, сообщения буквально сыпятся на их семью.

Чернышев – зампредседателя Госдумы, он как раз борется с травлей и буллингом. Депутат назвал Сильваши «удивительным и талантливым предпринимателем». Он выслушал истории и предложения, как избавиться от буллинга в России. Политик назвал это «большой проблемой».

Чернышев считает, что нападки в интернете приводят к психологическим проблемам – от них человек может сильно пострадать.

Депутат Госдумы – не первый чиновник, к которому пришла Сильваши. До него жена Хайдарова встречалась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

«Мы обратились, показали переписки и сообщения, которые на нас буквально сыпятся (в том числе, в одном известном ТГ-канале), а также видеозаписи — их выставляют публичные люди», - пожаловалась Сильваши. Она отметила, что такого хейта не должно быть в интернете. Ее слова приводит сайт Kp.ru.

Ранее певица Любовь Успенская рассказала, что после операции у Хайдарова у нее начали гноиться руки. Артистка обращалась за помощью к другому специалисту – тот переделывал недочеты предшественника. Успенская говорила, что, придя к Хайдарову, не хотела масштабного вмешательства. Однако ее уговорили на замену грудных имплантов и другие операции. Успенская вспоминает: она не могла встать и дышать, вышла из клиники в бандажах. Одна грудь после операции была каменной. Более того, в молочной железе нашли инородные тела.