«Руки гноились, а грудь каменная»: Успенская раскрыла детали операции у Хайдарова

Певица Любовь Успенская раскрыла детали операции у пластического хирурга Тимура Хайдарова. По ее словам, от вмешательства гноились руки, а грудь была каменной.

Подробности Успенская рассказала в программе «Алена, блин!»

Певица призналась, что не хотела масштабного вмешательства, однако хирург уговорил заменить грудные импланты, ушить руки и ягодицы. Первая операция длилась 7 часов – певицу перекроили целиком. Она тяжело отходила от наркоза.

Врач тем временем уехал в Турцию. Успенская осталась в клинике без присмотра.

«Даже встать не могла. Потом я вышла из клиники, вся в бандажах, я даже дышать не могла», - вспомнила артистка.

Через месяц она обнаружила, что «одна грудь каменная, скомканная, вторая нормальная». Хайдаров убеждал, что все идет по плану, а процедуры в клинике доведут ее тело до совершенства.

«Это все повисло, у меня гноились руки, текли...», - рассказала исполнительница.

В результате Успенская была вынуждена обратиться к другому хирургу. Тот обнаружил много нарушений в работе предшественника. В ходе операций в груди нашли инородные тела.

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