Сыну Вячеслава Жеребкина поставили неутешительный диагноз

Вячеслав Жеребкин, солист группы «На-На», спустя долгое время обрел счастье с женой Татьяной, которая ранее была его фанаткой. Она родила ему четверых детей, однако вскоре звездная семья узнала о страшном диагнозе сына.

Когда ребенку было три года, врачи заявили, что Денис неизлечимо болен — у него сахарный диабет. Теперь Жеребкину с женой приходится изо дня в день бороться за его жизнь.

Оказалось, что Денису нужно постоянно следить за уровнем сахара в крови, колоть ему пальцы раз в час или даже чаще. Однако раньше системы мониторинга не было и приходилось не спать даже ночами.

«Он маленький… и такая болезнь. Лучше бы мне такое. Ему-то зачем? За что все?», — рассказал Жеребкин в передаче «Секрет на миллион» и расплакался.

Однако музыкант перестал следить за своих здоровьем. Недавно врачи поставили ему диагноз — полип желчного пузыря и диффузные изменения поджелудочной железы, которые могут привести к серьезным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

Ранее мы писали, что Наталья Грозовская нашла виновника в смерти Юрия Шатунова.