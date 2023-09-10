Наталья Грозовская знает, почему умер Юрий Шатунов

54-летняя Наталья Грозовская, бывшая участница группы «Ласковый май», рассказала, кого винит в смерти Юрия Шатунова.

По ее словам, певца довел Аркадий Кудряшов, его бывший директор. Он всегда испытывал чувство наживы и возил Шатунова по гастролям без передышки. Это могло истощить организм знаменитости, поскольку концерты и гастроли составляют тяжелый труд.

Кроме того, после смерти певца Кудряшов продолжает зарабатывать на Шатунове. Он также настроил его семью против некоторых коллег. Несмотря на то, что Грозовская писала песни Шатунову, ее объявили персоной нон-грата. Сегодня ей даже было отказано в доступе к месту погребени, где скорбели вдова певца Светлана и его дети — Дэннис и Эстелла, пишет Вокруг ТВ.

Ранее мы писали, что сын актера Игоря Костолевского подался в религию.