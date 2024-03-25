Блогер Ида Галич заступилась на граждан Таджикистана после теракта в «Крокусе»

Блогер Ида Галич заступилась за граждан Таджикистана после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Она призвала не ненавидеть всех представителей этой страны только из-за отдельных людей.

В личном Telegram-канале телеведущая отметила, что после задержания фигурантов дела по теракту в Красногорске появилось огромное количество негатива в адрес тех, кто даже не причастен к преступлению. Ида подчеркнула, что в каждой стране есть как плохие, так и хорошие люди. Она подтвердила это, опубликовав множество новостей с героическими поступками таджиков.

«У терроризма нет национальности. Я искренне так считаю», - добавила Галич.

Напомним, что теракт был совершен 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по взрослым и детям. После этого они проникли в помещение, в котором должно было состояться выступление рок-группы «Пикник», и подожгли его. Преступники скрылись на машине, а посетители комплекса оказались заблокированы огнем.

В результате теракта погибло свыше 130 человек. Больше 150 пострадали. Всего эвакуировали около пяти тысяч посетителей «Крокуса». А подозреваемых задержали в Брянской области. На данный момент все четверо отправлены в СИЗО.

Ранее появилась информация, что двое из четырех террористов приходили в «Крокус» в дни концертов певцов SHAMAN и Григория Лепса.