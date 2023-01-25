Сыну Подольской и Преснякова ударили ногой в глаз во время их отсутствия в России

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков вернулись в Россию из заграничного путешествия и увидели гематому у младшего сына под глазом. Мальчик встречал родителей с букетом цветов.

Пока сын держал их в руке и предлагал маме понюхать, Подольская разглядывала гематому. «Ну у тебя и фингалета», - удивилась она.

Судя по комментариям мамы, причина гематомы Подольской была известна.

«Братик тебе ножкой подзасадил», - произнесла певица.

Напомним, Подольская и Пресняковы отдыхали на Мальдивах без детей. Сыновья не знали, куда на самом деле отправились взрослые - им наврали, что родители уехали в санаторий.