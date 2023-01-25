10:43, 25 января 2023
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Сыну Подольской и Преснякова ударили ногой в глаз во время их отсутствия в России
Наталья Подольская объяснила, откуда у сына гематома под глазом.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков вернулись в Россию из заграничного путешествия и увидели гематому у младшего сына под глазом. Мальчик встречал родителей с букетом цветов.
Пока сын держал их в руке и предлагал маме понюхать, Подольская разглядывала гематому. «Ну у тебя и фингалета», - удивилась она.
Судя по комментариям мамы, причина гематомы Подольской была известна.
«Братик тебе ножкой подзасадил», - произнесла певица.
Напомним, Подольская и Пресняковы отдыхали на Мальдивах без детей. Сыновья не знали, куда на самом деле отправились взрослые - им наврали, что родители уехали в санаторий.
Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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