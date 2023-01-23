«Наврали, а он не верит»: Наталья Подольская обманывает детей ради Владимира Преснякова

Певец Владимир Пресняков и его не менее знаменитая супруга Наталья Подольская отдыхают на Мальдивах. Звезды делятся солнечными кадрами и признаются, что отпуск без детей – был лучшим решением в их жизни. Девушка рассказала, что чувствует себя на 20 лет, но волнуется из-за того, что наврала детям о поездке.

Рыжеволосая красавица вышла на связь с поклонниками в личном микроблоге. Она прогуливалась по белоснежному песку и делилась впечатлениями. В какой-то момент Наталья начала говорить о детях. Она увидела семью, отдыхающую с детьми, и вспомнила о сыновьях.

«Соскучилась очень по деткам. Но такое чувство удивительное, быть без детей. Будто мне лет 20. Но я смотрю на семьи с детками и очень скучаю. Тёме наплели, что мы лечиться поехали в санаторий. С три короба наврали. Но он, похоже, нам не верит. И очень ждет», – призналась Подольская в соцсетях.

Певица также рассказала, что во время отдыха всегда вкусно завтракает в отеле и занимается спортом. А вот ее муж Владимир Пресняков больше любит поспать. Он даже пропускает завтрак, на который его супруга ходит одна.

Ранее мы писали о том, как Подольская выложила в Сеть видео голого Преснякова.