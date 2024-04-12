«Сыновья только за»: вдова Балабанова рассказала о судьбе его квартиры

Режиссер Алексей Балабанов научил жену Надежду Васильеву любить русский народ. Вдова Балабанова поделилась откровением с WomanHit.ru.

В новом интервью художница рассказала о жизни с Балабановым. По словам Надежды, режиссер научил ее любить русский народ и изучать страну, путешествуя по «глубинке». Васильева вспомнила, как у них в гостях бывали «чудесные люди», которых она «кормила-поила».

«Он меня приучил ездить по стране, наблюдать, чувствовать, радоваться тому, что есть такие разные, чудесные места и люди. Леша отличался безграничной добротой и громадной эмпатией. Пристать он мог к любому и поговорить по душам», — рассказала художница.

По словам Васильевой, она планирует сделать музей из квартиры Балабанова. Там сохранились вещи режиссера, фотографии и артефакты. Как выяснилось, семья Надежды поддержала эту идею.

«Сыновья только за. Тем более они никогда не поддерживали нашу любовь к старью», — резюмировала Надежда.

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