Сыновья презирают Юрия Стоянова, ставшего причиной тяжелого состояния матери

Двое сыновей актера и юмориста Юрия Стоянова Николай и Алексей не общаются с отцом и презирают его. Отсутствие общения – следствие развода родителей: дети заняли сторону матери, страдающей из-за расставания.

В браке с Ольгой Синельченко артист состоял с 1978 по 1983 годы. На сегодняшний день сыновьям Стоянова 42 и 44 года, но наследники не общаются со знаменитым отцом и носят фамилию отчима - Хлоповы.

Они отреклись от родственника после развода, когда мать прекратила общение с бывшим мужем, так и не сумев его простить. Сам артист очень переживал, что не мог полноценно участвовать в жизни детей.

Сообщалось, что нынешняя жена Стоянова – та самая женщина, из-за которой распался предыдущий союз. От нового брака у актера есть дочь – ей 16 лет.

Ранее Стоянов рассказал, как создавался проект «Городок» с актером Ильей Олейниковым. Пародист отмечал, что они были «гениальной парой».