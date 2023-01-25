Сыновья и члены семьи скрывают: друг Никиты Михалкова уточнил, в каком состоянии выписали режиссера
«Мечтал выпить водки»: друг Никиты Михалкова назвал два желания режиссера после выписки.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Самые близкие родственники режиссера Никиты Михалкова игнорируют звонки и не желают давать комментарии относительно его состояния после выписки. Двое сыновей отказались общаться со СМИ, сам режиссер не отвечает на телефон. Друг Михалкова Александр Адабашьян пролил свет на то, в каком состоянии находится режиссер.
Правда, он и сам сейчас лежит в больнице – с каким диагнозом, не говорится. Адабашьян общался с Михалковым утром 24 января.
По его словам, режиссер был уверен, что его выпишут. В этот день «все обследования заканчивались» и серьезных процедур не было.
Приятель режиссера сообщил, что Михалков «приводит себя в нормальную физическую форму», а в его ближайших планах – как можно скорее приступить к работе.
Адабашьян добавил, что режиссер «хотел уже домой».
«Он мечтал выпить рюмку водки или лечь на белоснежные простыни», - рассказал Адабашьян про два желания Михалкова, отметив, что это не сенсация.
Ранее Михалков сам сообщил о выписке спустя почти три недели лечения. Он признался, что еще предстоит реабилитация.