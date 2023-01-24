Недолеченный Никита Михалков сообщил, что заставило его уехать домой из больницы
77-летний Никита Михалков выписан из больницы после трехнедельного лечения от гриппа.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
77-летний режиссер Никита Михалков выписан из больницы. Сейчас он находится дома.
По словам режиссера, «ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию». Врачи сами отпустили Михалкова – он сделал вывод, что доктора «спокойны» за его самочувствие.
Михалков считает, что выписке способствовали не только старания врачей, но и «горячее желание», а также молитвы неравнодушных людей.
Режиссер уже приступил к подготовке нового выпуска своей программы «Бесогон». Он выразил надежду, что зрители увидят передачу в скором времени.
Ранее племянник Михалкова Егор Кончаловский уточнил диагноз, с которым был госпитализирован режиссер. До этого сообщалось, что у него положительный тест на коронавирус.